Для автоматизации выкладывания товаров с альбомов вк с ценами и описанием на движок prom.ua
Создание системы продаж и аукционов на базе Magento Enterprise
Дополнительная информация и подробное т/з будут предоствлены после предварительной оценки стоимости проекта.
На данном этапе осущестляется выбор подрядчика на основе их опыта работы со сложными проектами на основе движка Magento Enterprise (2.2).
Пожалуйста, пришлите сообщение с примерами/описанием ваших работ с Magento.
Описание
Создание открытой/закрытой системы продаж и аукционов для торговли б/у и восстановленной техники. Закрытых продаж доступна только только для зарегистрированных пользователей. Открытые продажи доступны для всех посетителей сайта.
Оптовики создают “листинги” и определяют уровень доступности аукционов для групп зарегистрированных (проверенных менеджером и/или приглашенных оптовиком) покупателей.
В зависимости от типа “листинга” (открытый/закрытый аукцион, фиксированная цена) зарегистрированные покупатели могут покупать или учавствовать в аукционе. Открытые продажи подразумевают возможность покупки не зарегистрированным показателем и Online оплата.
На данном этапе для “закрытых продаж” не предусмотрена система on-line платежей, но в будущем ожидается подключение в PayPal и одному из поддерживаемых Payment Gateway.
Необходима поддержка разных языков и валют.
Основные Роли
Администратор
Имеет возможность добавлять счета менеджеров, и оптовиков, а так же иметь все возможности менеджера.
Менеджер
Имеет возможность создавать счета для оптовиков.
Видеть статистику продаж и аукционов своих оптовиков по странам.
Оптовик
Оптовик имеет возможность опубликовать (или обновить уже опубликованные и проданные/вышедшие их срока) предложения используя определенный формат CSV файла заливая его через форму на сайте.
Возможность публикации открытых аукционов (для всех покупателей), и закрытых аукционов (только для определенных покупателей, групп и уровней покупателей (например, уже покупал у меня)).
Покупатель
Зарегистрированный покупатель может купить любой товар или учавствовать в аукционе и осуществлять поиск: http://take.ms/qBP2N
Покупатели автоматически группируются по определенным критериям указаным в их профилях, а так же на основе их активности (страна, валюта, бюджеты, кол-во выигранных аукционов, покупок, сумма потраченных средств, история работы с оптовиками)
Другие возможности
Email оповещения для покупателей о статусах аукционов в которых они участвовали.
Оповещения покупателям о новых аукционах в момент публикации Оптовиками в соответствии с настройками темплейтов
Покупатели регистрируются на форме сайта и должны предоставить список документов (PDF, JPEG upload). Прежде чем покупатель сможет учавствовать в аукционах и совержать покупки, профиль должен быть подтвержден менеджероми.
Несколько уровней покупателей. Менеджер определяет уровень покупателя.
Оптовик может иметь возможность пригласить покупателя. Тогда такой покупатель сможет покупать только у этого оптовика.Все публикации товаров и аукционов будут создаваться Оптовиками через импорт CSV файла.
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