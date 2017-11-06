есть open-source приложение на node.js со своей архитектурой - ядром и модулями, оно в рамках своего предназначения получает с разных ресурсов информацию по API, необходимо вывести всю эту получаемую информацию на экран на одну страницу
Cделать админку
Нужно сделать админку для одностарничного сайта. ТЗ прилагаю.
Предлагайте стоимость и срок.
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