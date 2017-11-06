Cделать админку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки141 просмотр

Нужно сделать админку для одностарничного сайта. ТЗ прилагаю. 

Предлагайте стоимость и срок.

8 лет назад
taraspetrov
Тарас 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров