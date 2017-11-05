Нужен скрипт - из текста в фото

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок692 просмотра

Добрый день!

Нужен скрипт, делающий из нескольких строк текста графический файл jpeg или png, где

белые буквы идут на черном фоне

размерыфайла уточним.

8 лет назад
astronweb
Валерий 
54 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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