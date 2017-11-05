https://github.com/mos-polytech/2017/blob/master/homework/8.md Есть репозиторий, задание описано в нем. Сдача работы возможна в своем репозитории, можете перенести на мой. Dealbreakers должны быть соблюдены, тестами необходимо покрыть 100%. Дедлайн 23.00 во среду 08.11.2017
CSM
Здравствуйте нужен движок для киносайта. Подробности и обсуждения функционала в личной переписке.
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