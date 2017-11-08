Python. Сделать тесты.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок179 просмотров

https://github.com/mos-polytech/2017/blob/master/homework/8.md

Есть репозиторий, задание описано в нем. 

Сдача работы возможна в своем репозитории, можете перенести на мой.

Dealbreakers должны быть соблюдены, тестами необходимо покрыть 100%.

Дедлайн 23.00 во среду  08.11.2017

Python
8 лет назад
mitialuneff
Дмитрий 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров