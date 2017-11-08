1) Необходимо скопировать Лендинг: http://lp96.ru/nomer/index.html На домен (скажу логин и пароль от Jino) 2) Изменить город с "Екатеринбурга" на "Официальный Дистрибьютор" 3) Изменитm форму заказа (вместо имейла чтоб вводили номер телефона), так же необходимо, ...
Python. Сделать тесты.
https://github.com/mos-polytech/2017/blob/master/homework/8.md
Есть репозиторий, задание описано в нем.
Сдача работы возможна в своем репозитории, можете перенести на мой.
Dealbreakers должны быть соблюдены, тестами необходимо покрыть 100%.
Дедлайн 23.00 во среду 08.11.2017
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