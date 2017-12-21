Верстка сайта / интеграция с modx / написания скрипта для работы с апи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок236 просмотров

Добрый день,

Нужен программист / верстальщик, который умеет работать с AvoCode.

Основная задача, верстка компьютерной версии / мобильной сайта, интеграция с cms (модх или можем обсудить), и написания скрипта для работы с апи одного движка (сделать форму заказа)

MODX
8 лет назад
Legion726
32 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kiddodo
Максим 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$300
14 дней
Хорошо выполнил вёрстку, спасибо
Все хорошо, рекомендую!

Заявки фрилансеров

kiddodo
Максим 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад