Сделать Бота регистрации в приложение знакомств

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок188 просмотров

Нужен БОТ регестрирующий в приложение знакомств, а далее просто становиться инфоБотом

8 лет назад
taxichastnik
Александр 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

MaxFreelancer
Максим 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$50
3 дня
Класс. Бота сделал в лучшем виде, как и обещал.
Сотрудничеством доволен. Александр всегда на связи и готов предоставить дополнительную информацию.

Заявки фрилансеров

MaxFreelancer
Максим 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад