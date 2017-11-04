Мелкая доработка на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок154 просмотра

Актуальные задачи:

1. Передвинуть блоки в шапке сайта (контакты, корзина, закладки и т.д.)

2. Передвинуть некоторые блоки в карточке товара в категориях

3. Передвинуть блоки в самой карточке товара

8 лет назад
guest_15098031560419
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров