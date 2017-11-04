Сайт сравнения цен

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Закрыт8 заявок156 просмотров

Требуется создать сервис сравнения цен в интернет магазинах женской одежды. (10 магазинов)

Сравнение происходит путем ввода номера модели в форму поиска. Далее сервис обращается параллельно к списку магазинов, и выводит информацию о найденных ценах, с возможностью сортировки по цене.

Механика работы: обращение к формам поиска интернет магазинов, фильтрация результатов, вывод результатов.

С вашей стороны необходимо программирование и адаптивная верстка.

8 лет назад
xbrest
46 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров