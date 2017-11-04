Необходимо прописать микроразметку для сайта 2 интернет-магазиа Овпенкард и Джумла В общей сложности 4 типовые страницы главная страницатоварная и каталог товаровконтактыстатьи и новости
Сайт сравнения цен
Требуется создать сервис сравнения цен в интернет магазинах женской одежды. (10 магазинов)
Сравнение происходит путем ввода номера модели в форму поиска. Далее сервис обращается параллельно к списку магазинов, и выводит информацию о найденных ценах, с возможностью сортировки по цене.
Механика работы: обращение к формам поиска интернет магазинов, фильтрация результатов, вывод результатов.
С вашей стороны необходимо программирование и адаптивная верстка.
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