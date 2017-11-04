Скрипт для html баннера. Необходимо сделать скрип "вытирания снега"

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Закрыт3 заявки140 просмотров

Скрипт для html баннера. Мышкой стираешь снег и дальше происходит анимация. Необходимо сделать скрипт "вытирания снега" Исходник Adobe Animate. 

HTML
8 лет назад
igor_nazarenko
Петя 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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