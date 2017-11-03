Нужно допилить лендинг wordpress и поработать над дизайном

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок211 просмотров

нужен одностраничный интернет магазин под ключ! Срок- неделя.

на лендинге будут продаваться часы одной фирмы

имеется лендинг wordpress https://www.templatemonster.com/ru/demo/63940.html

его надо допилить и поработать над дизайном

по завершению работы нужен готовый интернет магазин, под ключ, хостинг есть, доменное имя привязано.

ТЗ есть

HTMLWordPress
8 лет назад
barsmen
Борис 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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