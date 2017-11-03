1. Ускорить загрузку сайта (оптимизировать); 2. Добавить телефон в моб. версию; 3. Исправить текст в карточке товара, слева расположен блок "С этим товаром покупают"в нем текст «старая ...
Нужно допилить лендинг wordpress и поработать над дизайном
нужен одностраничный интернет магазин под ключ! Срок- неделя.
на лендинге будут продаваться часы одной фирмы
имеется лендинг wordpress https://www.templatemonster.com/ru/demo/63940.html
его надо допилить и поработать над дизайном
по завершению работы нужен готовый интернет магазин, под ключ, хостинг есть, доменное имя привязано.
ТЗ есть
Заявки фрилансеров
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