Добрый день. Есть базовый сайт на тильде к нему надо приделать магазин и перенести все на другую cms это все. Главное чтобы функционал в тз работал включая панель администрирования исходниками ...
Доработка поля
Доработку поля "Дилерская цена" на сайте нет такого поля программист 1с спрашиввает: куда именно ему ее вставлять в выгрузку ,в какую строку что бы вы могли ее подхватить. Нужно чтобы поле было у товара в карточке и выводилось в прайсе. Сейчас выгрузка происходит 1с в папку /autoimport/new
Раньше работала автоматическая обработка сайтом их, но чет после переноса перестало и их просто скачивают и через админку добавляют. Вообщем стоиомсть доработки интересует и ответ программисту 1с куда ему вывести.
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