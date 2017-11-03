Доработка поля

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Доработку поля "Дилерская цена" на сайте нет такого поля программист 1с спрашиввает: куда именно ему ее вставлять в выгрузку ,в какую строку что бы вы могли ее подхватить. Нужно чтобы поле было у товара в карточке и выводилось в прайсе. Сейчас выгрузка происходит 1с в папку /autoimport/new 

Раньше работала автоматическая обработка сайтом их, но чет после переноса перестало и их просто скачивают и через админку добавляют.  Вообщем стоиомсть доработки интересует и ответ программисту 1с куда ему вывести.

8 лет назад
karpyuk-95
29 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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