сайт http://www.vanna23.ru - необходима доработка, сайт на вордпресс, тема jupiter 1. Для всех видов форм обратной связи, как на странице «Контакты», http://joxi.ru/l2ZxQPDC8O1lwr, формрегистрации/авторизации, форм заказа в онлайн- корзине необходимо добавить чек-бокс с ...
Доработки по сайту на modx
Добрый день! Нуждаюсь в грамотном человеке, который сможет сделать некоторые добратоки по сайту на modx, оставляйте заявки, в личку я напишу более подробнее.
Заявки фрилансеров
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