Доработки по сайту на modx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок184 просмотра

Добрый день! Нуждаюсь в грамотном человеке, который сможет сделать некоторые добратоки по сайту на modx, оставляйте заявки, в личку я напишу более подробнее.

MODX
8 лет назад
Loll1o
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров