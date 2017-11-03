Очистить площадку от вирусов

Установить оpencart на хостинг на русском языке. Создать БД. Подобрать шаблон для зоотоваров. Настроить заказы на мой e-mail. Шаблон подобрать бесплатный, с категориями в левой колонке. Настройка ЧПУ, мне нужно чтобы ...