Написать скрипт

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок205 просмотров

Добрый день, нужно написать один легкий скрипт - задача проста - 

1) взять числовое из VIP: 49299 лей

2)  поделить это значение на 10  

3) и вставить только полученное округленное число в уже другой span со своим классом  

4930

7 лет назад
mixfightpride
Артур 
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

denid88
Денис 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
7 лет назад
$3
1 день
Отличный исполнитель. Сделал все в течении 15 мин без предоплаты. Все работает. Рекомендую.
Рекомендую!!! приятно работать.

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denid88
Денис 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
7 лет назад