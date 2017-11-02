Создание лендинга.

Требуется создать лендинг для сайта. Тематика подключение и увлечение мощности электроэнергии в Москве и Подмосковье.

Примеры лендинга:

энергорост.рф

energy-resurs.ru

Подключение от 40 кВт для физических и юридических лиц;

Увеличение существующих мощностей (в том числе: в СНТ и нежилых помещениях);

Сокращение стоимости выданных технических условий, минимум, на 40 %;

Помощь при отказе в присоединении;

Оформление, переоформление, оптимизация тарифа энергопотребления ПАО "Мосэнергосбыт"

Электро-монтажные работы любой сложности.

Оптимизировать под все браузеры и мобильные, галерею выполненных объектов, благодарственные письма.

Заявка должна включать в себя поля:

1)ФИО.

2)Телефон.

3)Почта.

3)Подключение новое или увелечение имеющихся мощностей.(выбор)

4)Адрес объекта.

5)Добавление сканов документов.