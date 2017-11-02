Добрый день Необхдимо прогнать сайт в сервисе linkresearchtools на Детокс Оплата - договорная
Создание лендинга.
Требуется создать лендинг для сайта. Тематика подключение и увлечение мощности электроэнергии в Москве и Подмосковье.
Примеры лендинга:
Подключение от 40 кВт для физических и юридических лиц;
Увеличение существующих мощностей (в том числе: в СНТ и нежилых помещениях);
Сокращение стоимости выданных технических условий, минимум, на 40 %;
Помощь при отказе в присоединении;
Оформление, переоформление, оптимизация тарифа энергопотребления ПАО "Мосэнергосбыт"
Электро-монтажные работы любой сложности.
Оптимизировать под все браузеры и мобильные, галерею выполненных объектов, благодарственные письма.
Заявка должна включать в себя поля:
1)ФИО.
2)Телефон.
3)Почта.
3)Подключение новое или увелечение имеющихся мощностей.(выбор)
4)Адрес объекта.
5)Добавление сканов документов.
Заявки фрилансеров
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