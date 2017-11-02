Есть парсер, см. скрин когда, нужно доработать сохранение куки в файл
Установить систему оповещений с сайта, WP, push API, One signal
Необходимо установить систему оповещений с сайта работающего на wordpress.
Подписка на получение оповещений активируется при нажатии кнопки на сайте.
+ перевести сайт на https
Заявки фрилансеров
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