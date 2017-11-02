Установить систему оповещений с сайта, WP, push API, One signal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки113 просмотров

Необходимо установить систему оповещений с сайта работающего на wordpress.

Подписка на получение оповещений активируется при нажатии кнопки на сайте.

+ перевести сайт на https

WordPress
7 лет назад
Jalpam
48 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров