PHP: Логирование данных в файлы.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок193 просмотра

Нужно 2 похожих скрипта, логирующих посетителей в файлы.  Основная разница между скриптами состоит в наборе данных для логирования.  Вывод информации осуществить через отдачу сервером csv файла на скачку.

Использовать php, по возможности избегая дополнительных модулей.

Имеется более детальное ТЗ, отплавлю всем желающим.

PHP
7 лет назад
portnyagin
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

verhmax
Максим 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$30
2 дня
Максим очень компетентный разработчик. Скрипт реализован в полном в соответствии с задумкой и в короткий срок. Максим всегда на связи и держит в курсе процесса разработки. Рекомендую 100%.
Отличный заказчик. четкое задание и своевременная оплата. Рекомендую ВСЕМ.

Заявки фрилансеров

verhmax
Максим 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад