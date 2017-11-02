Требуется разработать парсер вебсайта частных объявлений по типу авито. Складывать в Mysql.
Доработка портала по киберспорту. Работа с чужим кодом. YII2
Починить формирование турниров. После глобаального обновления турниров( 4 раза в сутки обновляются все турниры) у них слетают категории и лого. Сделать что б не слетали.
Починить забор статы и стримов для матчей по cs с сайта hltv
Переделать автоматическое обновление турниров. Убрать обновление турниров каждые 10 минут. Сделать что б обновление запускалось когда как только заканчивается матч и еще каждые 2 минуты на протяжении 10 минут после его окончания. Но лига не должна обновлять чаще чем раз в 2 минуты. те если в лиге было 2 матча и закончились они с разницой в 1 минуту , то обновления от второго матча не должны запускаться тк есть обновления от первого.
В данный момент матч ищется по id 1 команды. и бывает такое что когда одна и та же команда играет в 2 матчах подряд. Вся стата игр выгружается первый матч. Для этого необходимо сделать что б вторая и последующие игры в рамках встречи выгружалась по 2 id (брать из первого матча ). Те первую берем по 1 id , а со второй смотрим что б было как в первой , в противном случае выгружаем в следующий матч.
Для виджета на старнице списка матчей(ссылка 1) надо сделать селектор выбора игры. А так же выводить туда каналы которые в данный момент онлайн. А так же для каналов которые в данный момент онлайн ставить зеленую точку в углу и выводить картинку канала. (ссылка 2)
поправить забор обновление коэффициентов букмекеров
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