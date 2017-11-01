Приложение/скрипт для Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки105 просмотров

Что необходимо

  • Рекурсивно считывать список подписчиков/подписок
  • Рекурсивно считывать список подписчиков/подписок по заданной маске ключевых слов
  • Считывать текст в информации О себе
  • Считывать теги фотографий
  • Блокировка пользователе по заданной маске совпадений ключевых слов
7 лет назад
amanai
Натан 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров