Требуется правильно настроить мета теги соцсетей.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки120 просмотров

Требуется правильно настроить мета теги соцсетей, для правильного отображения постов на фейсбук, вк, твитер. А также настроить авторизацию и регистрацию через соцсети. Сайт на движке ElitBoard 2.3, оплата по PayPal 

7 лет назад
vika-ihor
52 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров