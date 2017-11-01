Скопировать скрипт конструктор для сайта http://все-фрески.рф (статика)

1. Копия конструктора с сайта http://f-fresco.ru/

1.1 Активные поля размеров фрески с динамическим изменением визуализации фрески в конструкторе относительно размерных линий на стене.

1.2 Активная функция выбора/наложения фактуры.Разместить фактуры полосой над окном комнаты. Png файлы фактур для наложения в приложении. Jpg файлы для полоски выбора есть на нашем сайте.

1.3 Динамический расчёт стоимости фрески в зависимости от выбора фактуры и размеров фрески.

1.4 Для интерьера комнаты изображения можно взять с сайта http://imgpng.ru ( по 6 вариантов в каждом разделе)

1.5 Готовые интерьеры я сделаю, соотношение сторон надо только мне сообщить.

1.6 Если нужно будет слой для создания сепии я предоставлю.

1.7 Яркость / сепия визуализированы в приложении.