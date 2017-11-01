Нужно поработать с корзиной сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки184 просмотра

Доброго времени суток!

Нужно поработать с корзиной на сайте, чтобы можно было купить товар в один этап (из полей оставить только имя и номер телефона) и оставить карточку товара. Все лишнее нужно убрать. Что бы можно было просто оформить заказ.

Сайт - http://craft.vn.ua/

Кто сможет взяться пишите сразу сроки и стоимость исполнения. 

Спасибо!

8 лет назад
pavel_biz
35 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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