Нужно поработать с корзиной сайта

Доброго времени суток!

Нужно поработать с корзиной на сайте, чтобы можно было купить товар в один этап (из полей оставить только имя и номер телефона) и оставить карточку товара. Все лишнее нужно убрать. Что бы можно было просто оформить заказ.

Сайт - http://craft.vn.ua/

Кто сможет взяться пишите сразу сроки и стоимость исполнения.

Спасибо!