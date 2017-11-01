Нужно перевести код яваскрипта на яву , файл с кодом доступен по ссылке https://drive.google.com/file/d/0By1g6J0Uwp8yTlh1UGptcENzcnM/view?usp=sharing
Доработка 1С предприятие УНФ 1.6
Создание дополнительного отчета (Отчет строится по примеру готового файла Microsoft Excel)
Заявки фрилансеров
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