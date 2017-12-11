Программист Опенкарт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки236 просмотров

Необходимо исправить ошибки на сайте

 http://gipfel-prof.ru/

ТЗ в приложении

Opencart
8 лет назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

rastrell
32 года
13 лет в сервисе
Был
21 час назад
8 лет назад
$300
7 дней
Все олично, спасибо за работу! Профи в своем деле! Рекомендую!
Хороший человек, добрый заказчик. Четкая постановка технического задания. Оплата в сроки. Пунктуальный, и честный. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

rastrell
32 года
13 лет в сервисе
Был
21 час назад
8 лет назад