Копировать сайт.

Перенести сайт на WordPress.

Есть сайт, сделанный на конструкторе, его необходимо перенести на WodrPress.

Общие требования:

Структура и дизайн сайта должны сохраниться.

Требования по вёрстке:

Должна быть адаптивность, кроссбраузерность (последние версии Хрома, Мозиллы, Оперы, Яндекс браузера, ИЕ, Эджа, Сафари) и кроссплатформенность (сайт должен корректно работать и отображаться на Виндовс, Андроиде, IOS, Mac).

Вёрстку с сайта не копировать! Вёрстка должна быть написана руками грамотного верстальщика, с человекопонятными названиями классов, без лишних скриптов и т.п.

Не должно быть лишнего кода.

Всё, что можно сделать на css, делать на css с минимальным использованием js.

К сайту должен подключаться один css файл.

На страницах не должно быть инлайновых стилей или js-кодов.

Все js-коды должны быть в одном файле main.js (или ваше название). Исключение - коды сторонних js-плагинов, которые не нужно лепить в main.js. Но сторонние js-плагины использовать по минимуму, чтобы не перегружать страницу множеством скриптов.

Все js-коды, кроме кодов файла main.js, должны быть минифицированы.

Вёрстка должна быть на HTML-5, с использованием правильных тэгов (т.е. там, где это нужно,

вместо

, вместо обычного