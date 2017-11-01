Программа имеет регистрационный номер, номер отпраляеться разработчику, разработчик активирует программу. Активация программы возможна только на одном компьютере. У меня есть одна копия активированной программы. нужно чтобы можно было устанавливать на несколько компьютеров. Программу отправлю для ...
Копировать сайт.
Перенести сайт на WordPress.
Есть сайт, сделанный на конструкторе, его необходимо перенести на WodrPress.
Общие требования:
Структура и дизайн сайта должны сохраниться.
Требования по вёрстке:
Должна быть адаптивность, кроссбраузерность (последние версии Хрома, Мозиллы, Оперы, Яндекс браузера, ИЕ, Эджа, Сафари) и кроссплатформенность (сайт должен корректно работать и отображаться на Виндовс, Андроиде, IOS, Mac).
Вёрстку с сайта не копировать! Вёрстка должна быть написана руками грамотного верстальщика, с человекопонятными названиями классов, без лишних скриптов и т.п.
Не должно быть лишнего кода.
Всё, что можно сделать на css, делать на css с минимальным использованием js.
К сайту должен подключаться один css файл.
На страницах не должно быть инлайновых стилей или js-кодов.
Все js-коды должны быть в одном файле main.js (или ваше название). Исключение - коды сторонних js-плагинов, которые не нужно лепить в main.js. Но сторонние js-плагины использовать по минимуму, чтобы не перегружать страницу множеством скриптов.
Все js-коды, кроме кодов файла main.js, должны быть минифицированы.
Вёрстка должна быть на HTML-5, с использованием правильных тэгов (т.е. там, где это нужно,вместо
, вместо обычного
- и т.д.).
Использовать заголовки h1-h5 там, где это нужно.
В общем вёрстка должна быть семантически правильной.
Требования по программированию:
Должны работать все формы и дополнительные элементы (сбор писем для рассылки и т.п.)
Должна быть возможность изменения форм, добавления новых полей, редактирования старых.
Должна быть возможность изменения всех блоков на сайте из админки. Т.е. должна быть возможность любые тексты, фото, иконки изменить через админку обычному человеку, с базовыми понятиями программирования.
Должен быть визуальный редактор, для быстрого и лёгкого добавления на страницу контента в нужном виде. Т.е. по сути конструктор страниц с колонками (1, 1/2, 1/6, 1/4 и т.п.) и возможностью добавления слайдеров, таблиц и т.п. элементов в эти колонки. Чтобы при помощи этого редактора можно было делать готовые страницы в стиле лэндингов без подробных знания вёрстки и программирования.
Страницы, создающиеся в редакторе, должны были полностью работающими по всем параметрам и адаптивными.
Указывайте сможете справиться с задачей полностью или вам нужна помощь верстальщика?
Что от меня потребуется?
Сроки, цена?
Просьбы указывать реальные сроки, т.к. очень важно выполнить задачу в срок, который вы же сами и укажете.
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