Кросбраузерная верстка тестового сайта

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки124 просмотра

Внести правки в существующий сайт и доработать, где необходимо.

8 лет назад
vladkrundikov
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

sergeiivanovsev
Иванов 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$40
3 дня
Спасибо Сергею за проделанную работу. Все сделал, как нужно. С задачей справился полностью. Приятно было сотрудничать. Всегда выходил на связь и оперативно решал задачи)
Хорошо сработались. Никакие проблем ни с постановкой задачи, ни с оплатой не было. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

sergeiivanovsev
Иванов 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад