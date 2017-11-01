Поправить сайт на 1-с битрикс

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Закрыт4 заявки143 просмотра

Нужно поправить сайт на шаблоне от 1-с битрикс

Настроить умный фильтр для удобного поиска товаров.

И помочь настроить мобильную версию сайта.

8 лет назад
Eremichev
Дмитрий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров