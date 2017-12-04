Правки на сайте WordPress. Что то не так с SSL сертификатом. https

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Завершен17 заявок237 просмотров

Добрый день!

На сайте почему то в браузере выдает такое сообщение http://take.ms/xWWcp

После того как нажимаем загрузить Небезопасные скрипты - пропадает https 

Нужно устранить эту проблемку. 

Сроки - 1-2 дня

Оплата - договорная

БОНУС - Мега отзыв

WordPress
7 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

kopeyka
Андрей 
41 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
Андрей пофиксил баги. Не просто переложил сыр на котлету, добросовестно пофиксил баги! Спасибо
Четкое ТЗ и оперативная оплата, рекомендую..

Заявки фрилансеров

kopeyka
Андрей 
41 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад