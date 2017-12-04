Нужно провести настройки по приему платежей на сайте, основа кода имеется. Платежная система QIWI и Яндекс.Деньги.
Правки на сайте WordPress. Что то не так с SSL сертификатом. https
Добрый день!
На сайте почему то в браузере выдает такое сообщение http://take.ms/xWWcp
После того как нажимаем загрузить Небезопасные скрипты - пропадает https
Нужно устранить эту проблемку.
Сроки - 1-2 дня
Оплата - договорная
БОНУС - Мега отзыв
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры.В данный момент мы ищем профессионального вэб разработчика (или скорее команду разработчиков).Необходимо создать онлайн приложение для дизайна и компоновки модульного дома с возможностью 3D просмотра, в каталоге будет около 30 компонентов.Для примера https://build.everblocksystems.com/https://www.homestyler.com/https://planner5d.com/ (самое ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $1
Добрый вечер! Не работает форма на сайте. В папке index.html и form.php Код form.php ниже </p><p>Хостинг <a href="http://beget.com">beget.com</a> </p><p> </p><p>К доллару оставлю отзыв от проверенного заказчика :) </p><p>Спасибо!</p>Завершен7 лет назад
- $5
Нужно разработать скрипт на PHP который авторизуется на Яндекс через curl и получает страницу direct.yandex.ruВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $40
Есть вот такая карта метро: http://dvhbru.github.io/metro/Нужно разместить ее на нашем сайте и добавить:1) получать из куки id станций и выделять их на карте;2) возможность щелкнуть на карте и выделить нужные станции;3) ссылки быстрого выбора: внутри ...Закрытнет даты
Необходимо создать видеоплатформу на сайте дистанционного обучения по аналогии с сайтом http://tutoronline.ru/. Необходим функционал старта и завершения занятия на самой платформе, но урок может вестись по скайпу.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
создание сайта визиткиЗакрыт7 лет назад
- $20
На сайте установлен модуль Связанные опции Что сейчас не работает : В админке, если добавляем связанные опции, почему-то добавляются автоматом и обычные, но ладно может так и должно быть, но указав цены ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать систему маркировки посетителей сайта (далее – Система). Каждому новому посетителю, который заходит на сайт где установлен небольшой javascript-код Системы, должен выдаваться свой уникальный пятизначный промо-код (например, 50127). Javascript-код будет установлен на все страницы ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо собирать подписчиков определённых сообществ. Чтоб потом настроить на них рекламу.Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад