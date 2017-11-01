Web приложение 3D-2D builder

Добрый день, уважаемые фрилансеры.В данный момент мы ищем профессионального вэб разработчика (или скорее команду разработчиков).Необходимо создать онлайн приложение для дизайна и компоновки модульного дома с возможностью 3D просмотра, в каталоге будет около 30 компонентов.Для примера https://build.everblocksystems.com/https://www.homestyler.com/https://planner5d.com/ (самое близкое к тому, что хотелось бы получить в плане функционала)В приложении набросок шаблона.Рассмотрю любые предложения. Но в приоритете заявки с портфолио и/или резюме и примерной оценкой стоимости работ.