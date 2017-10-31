Реализовать возможность пакетного изменения цен через загрузку прайса

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки124 просмотра

В магазине Virtuemart2+jomla2 - https://www.moya-oborona.ru нужно сделать так чтобы можно было менять цены загрузкой файла Exel.

8 лет назад
moya-oborona
Олимпов 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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