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Скрипт обработки видео php mysql ffmpeg
Суть работы скрипта: пользователь через веб-интерфейс загружает видеофайл на сервер + короткое описание, получает сгенерированную уникальную ссылку после загрузки. Перейдя по ссылке, имеется возможность работы с видео и запись переменных в базу.
Что понимаю под работой с видео:
1. возможность просмотра видео
2. возможность сделать паузу во время просмотра
3. возможность перемотать вперед и назад по секундам
3.1. отображение текущего времени и общего
4. возможность редактировать выбранный кадр (на котором стоит "пауза")
4.1. добавить произвольный рисунок "от руки", типа кисти. Выбрать толщину - тонкий, средний и толстый. Выбрать цвет.
4.2. возможность отменить последние действия
4.3. добавить текст в отдельном поле
4.4. кнопка "записать кадр". При нажатии сохраняются в базу переменные: хронометраж (в формате минута:секунда) + отредактированная картинка + текст + порядковый номер
4.5. возможность продолжить редактирование, сохранение в базу новых переменных
5. по мере заполнения базы переменными, вывод результатов под видео.
5.1. возможность выбора сортировки вывода результатов: а) по порядковому номеру; б) по хронометражу
5.2. при нажатии на картинку, она открывается в новом окне в полный размер
5.3. возможность удалить каждую строку отдельно
5.4. возможность экспорта информации в pdf-файл, сортировка по хронометражу
В приложении пример как это выглядит визуально c указанием подпунктов.
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