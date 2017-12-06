Скрипт обработки видео php mysql ffmpeg

Суть работы скрипта: пользователь через веб-интерфейс загружает видеофайл на сервер + короткое описание, получает сгенерированную уникальную ссылку после загрузки. Перейдя по ссылке, имеется возможность работы с видео и запись переменных в базу.

Что понимаю под работой с видео:

1. возможность просмотра видео

2. возможность сделать паузу во время просмотра

3. возможность перемотать вперед и назад по секундам

3.1. отображение текущего времени и общего

4. возможность редактировать выбранный кадр (на котором стоит "пауза")

4.1. добавить произвольный рисунок "от руки", типа кисти. Выбрать толщину - тонкий, средний и толстый. Выбрать цвет.

4.2. возможность отменить последние действия

4.3. добавить текст в отдельном поле

4.4. кнопка "записать кадр". При нажатии сохраняются в базу переменные: хронометраж (в формате минута:секунда) + отредактированная картинка + текст + порядковый номер

4.5. возможность продолжить редактирование, сохранение в базу новых переменных

5. по мере заполнения базы переменными, вывод результатов под видео.

5.1. возможность выбора сортировки вывода результатов: а) по порядковому номеру; б) по хронометражу

5.2. при нажатии на картинку, она открывается в новом окне в полный размер

5.3. возможность удалить каждую строку отдельно

5.4. возможность экспорта информации в pdf-файл, сортировка по хронометражу

В приложении пример как это выглядит визуально c указанием подпунктов.

Жду ваших предложений