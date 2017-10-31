Нужен срочный одноразовый парсинг нескольких сайтов

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки210 просмотров

quote-citation.com/  

sbornik-mudrosti.ru 

www.wisdoms.ru/ 

www.aforizmy.su/ 

citatu.com.ua 

формат отдачи данных: 

автор;Раздел1; раздел2;РазделN;тег1;тег2;тегN;цитата1;цитата2;цитатаN 

в некоторых сайтах есть и тег и раздел 

в некоторых только тег или только раздел. 

Важно: 

оплата за результат.  без предоплат. Либо БС.

заявки автопостеров сразу в отказ. 

Без ответа на вопрос 2+три= 

сразу в отказ. 

Цена окончательная, 20 долларов. Сайты в парсинге не сложные. Вытягиваются без прокси.

8 лет назад
-Spectator-
Александр 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров