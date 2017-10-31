Задача: Подключить оплату через сайт. Контентный сайт – antresol24.ru/ (CMS Modx) Сейчас оплата проходит через ЯдексКассу, необходимо поменять на РФИ Банк. Вся техн. документация на сайте банка –http://lib.rfibank.ru/pages/viewpage.action?pageId=885229 Также есть поддержка сотрудника банка ...
Нужен срочный одноразовый парсинг нескольких сайтов
формат отдачи данных:
автор;Раздел1; раздел2;РазделN;тег1;тег2;тегN;цитата1;цитата2;цитатаN
в некоторых сайтах есть и тег и раздел
в некоторых только тег или только раздел.
Важно:
оплата за результат. без предоплат. Либо БС.
заявки автопостеров сразу в отказ.
Без ответа на вопрос 2+три=
сразу в отказ.
Цена окончательная, 20 долларов. Сайты в парсинге не сложные. Вытягиваются без прокси.
Заявки фрилансеров
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