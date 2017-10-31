Подключить эквайринг оплаты через сайт

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Закрыт3 заявки199 просмотров

Задача: Подключить оплату через сайт.  

Контентный сайт – antresol24.ru/ (CMS Modx)  

Сейчас оплата проходит через ЯдексКассу, необходимо поменять на РФИ Банк.  

Вся техн. документация на сайте банка –http://lib.rfibank.ru/pages/viewpage.action?pageId=885229 

Также есть поддержка сотрудника банка в вопросах подключения.

Бюджет 2000р

Без предоплат, Оставляйте скайп

MODX
8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров