1. Перевести тему, исправить ошибки, пр выгрузке вариантов! 2. Настроить возможность добавлять новые варианты, Настроить и перевести. 3. Чтоб был при загрузки вариантов у каждого риэлтора был номер телефона. 4. Кнопка Предложить ...
Доработка лендинга
Нужно доработать сайт на WP.
Устранить некоторые ошибки, подправить дизайн и сделать его более удобным для пользователей.
Более подробнее отпишу в скайпе.
Заявки фрилансеров
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