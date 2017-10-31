Доработка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки115 просмотров

Нужно доработать сайт на WP.

Устранить некоторые ошибки, подправить дизайн и сделать его более удобным для пользователей.

Более подробнее отпишу в скайпе.

WordPress
8 лет назад
vlad_balandyuk
25 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров