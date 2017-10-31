WordPress Перевести тему! Настроить под Агенство недвижмости

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки138 просмотров

1. Перевести тему, исправить ошибки, пр выгрузке вариантов!

2. Настроить возможность добавлять новые варианты, Настроить и перевести.

3. Чтоб был при загрузки вариантов у каждого риэлтора был номер телефона.

4. Кнопка Предложить свою цену» на понравившийся вариант (через плагин контакт форм 7). 

5. Разделы : Желая недвижимость, Дома, Коттедж, Земля, Новостройки в вехнем меню.

Разделы в фильтре: Желая недвижимость, Дома, Коттедж, Земля ,Новостройки

Количество комнат:  1 2 3 4 5+

Общая площадь, м2 от, до

Населённый пункт (Район).Более детально осудим по Skype

WordPress
8 лет назад
ivan_petko
Иван 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров