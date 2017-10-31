Бота на python

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки115 просмотров

Требуется написать бота для всех каналов 

Вк, Фб, телеграм, Вайбер и ватсап , ОД 

ТЗ  

Если коротко – то привязка через API к RetailCRM. При поступлении обращения , фиксируются в црм системе.  

При обращении статуса заказа, претензии по заказу и тд 

Инфо о наличии товара по артикулу, инфо о возврате или возврате

Python
8 лет назад
purposeful1
Артем 
51 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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