html формуляр. описание в приложении
Бота на python
Требуется написать бота для всех каналов
Вк, Фб, телеграм, Вайбер и ватсап , ОД
ТЗ
Если коротко – то привязка через API к RetailCRM. При поступлении обращения , фиксируются в црм системе.
При обращении статуса заказа, претензии по заказу и тд
Инфо о наличии товара по артикулу, инфо о возврате или возврате
Заявки фрилансеров
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