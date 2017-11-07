Написать скрипт на PHP (генерим HTMl->PDF + передаем по API)

Нужно решить следующую задачу:

1) Есть лендинг на тильде (tilda.cc). Через него приходят лиды с 3-5 полями данных каждый.

2) Лиды через штатную интеграцию пушатся в в Unisender.

3) Несколько полей из полученного лида подставляем в HTML шаблон и генерим на его основе 2 документа в PDF (либо 1 документ, но с двумя страницами).

4) В юнисендере лиды проходят double opt-in (подтвеждение почтового адреса по e-mail).

5) После того, как человек подтверждает e-mail, шлем ему письмо со сгенеренными ранее PDF-ками.

HTML шаблон я предоставлю. Аккаунт unisender и тильды тоже.

Unisender выбрал из-за простоты, другие варианты можно рассмотреть.

Требования:

- Написать скрипт для генерации PDF нужно на PHP. Предпочтительно использование wkhtmltopdf. (проще и быстрее).

- Код должен быть закомментирован.

- В скрипте должна быть обработка ошибок с уведомлением о неполадках в работе.

Выбираю исполнителя по цене и отзывам.

При прочих равных предпочтение отдам человеку, кто закроет задачу под ключ. (в смысле реализует задачу выше, а не просто скрипт).