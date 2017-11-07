Написать скрипт на PHP (генерим HTMl->PDF + передаем по API)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки145 просмотров

Нужно решить следующую задачу:

1) Есть лендинг на тильде (tilda.cc). Через него приходят лиды с 3-5 полями данных каждый.

2) Лиды через штатную интеграцию пушатся в в Unisender.

3) Несколько полей из полученного лида подставляем в HTML шаблон и генерим на его основе 2 документа в PDF (либо 1 документ, но с двумя страницами). 

4) В юнисендере лиды проходят double opt-in (подтвеждение почтового адреса по e-mail).

5) После того, как человек подтверждает e-mail, шлем ему письмо со сгенеренными ранее PDF-ками.

HTML шаблон я предоставлю. Аккаунт unisender и тильды тоже.

Unisender выбрал из-за простоты, другие варианты можно рассмотреть.

Требования:

- Написать скрипт для генерации PDF нужно на PHP.  Предпочтительно использование wkhtmltopdf. (проще и быстрее).

- Код должен быть закомментирован.

- В скрипте должна быть обработка ошибок с уведомлением о неполадках в работе.

Выбираю исполнителя по цене и отзывам.

При прочих равных предпочтение отдам человеку, кто закроет задачу под ключ. (в смысле реализует задачу выше, а не просто скрипт).

HTMLPHPTilda
8 лет назад
topwebmaster
Артем 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$90
3 дня
Александр на старте достаточно вдумчиво подошел к выполнению работы. На несколько дней не уложились в сроки, но в итоге скрипт был реализован и запущен. В процессе Александр помог рекомендацией по выбору хостинга и тарифа. Возникшие в ходе работы доработки были мной оплачены сверх оговоренной цены. Через несколько дней под нагрузкой начались проблемы в работе скрипта - мы уперлись в ограничения выбранного хостинга и тарифа из-за неоптимальной реализации задачи (с ростом обьема входящих данных сильно растут требования к ресурсу хостинга). На мой вопрос по этому поводу Алексадр ответил в том духе, что я "скроил на технической базе", "выбрал дешевый тариф" и в конечном счете он свою работу выполнил и не имеет желания меня далее консультировать. Напомню, что данный тариф предложил выбрать Александр. В целом, формально Александр прав. Работа, конечно, выполнена. Скрипт работает и Александр в целом довольно сообразительный разработчик. Но за срыв сроков, не совсем удачную техническую реализацию и отсутствие желания нести ответственность за результаты своей работы (в основном за это) - ставлю твердую тройку по всем пунктам. И да, второй раз я бы к нему не обратился. --- p.s. Первоначально отзыв был другим. До того момента как начались проблемы с работой скрипта.
Оплата произведена в срок. Вот первый отзыв, https://kulikov.com.ru/weblancer/rutrends.png, а существующий как халявных доработок не состоялось. Хостинг был предложен для размещения скрипта и демонстрации работы, но когда пошел трафик, значительный трафик, дешевый хостинг перестал справляться. На этом считаю вопрос закрытым. Задача стояла "Написать скрипт на PHP (генерим HTMl->PDF + передаем по API)" - эти пункты реализованы, дополнительных требований в задаче, о поддержке и обслуживании - не стояло. Хотя весь вопрос в увеличении мощности, и еще в одном нюансе, но он относится к бизнес логике, озвучивать его в данной переписке не вижу смысла. Добавить больше нечего.

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a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад