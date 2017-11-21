Сделать Личный кабинет на Джумла-сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка177 просмотров

В личном кабинете:

- отображается колличество купленных ссылок (для Акцепторов) или проданных (для Доноров)

- отображается баланс (с уточнением всех дебетов/кредитов по кнопке/надписи "Подробнее")

- виден кэш-бэк (с возможностью перевода суммы на основной счет)

- доступен простой текстовый запрос

- доступна заявка на покупку ссылок или на зачисление сайта(-ов) в базу доноров

- доступен запрос на смену пароля/почты/Skype/ICQ  

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Все значения есть в БД сайта

В кабинете выводятся только те значения, что есть в базе сайта, даже если они нулевые или пустые (база будет переписываться/корректироваться внешней программой)

На указанную почту ВСЕ запросы/заявки  отправляются/дублируются в виде .CSV-файла !!!

Дизайн кабинета отдельно не делается, просто делать в стиле сайта (красно-бело-черный).

ТЗ прикреплено

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Joomla
8 лет назад
profseomaster
Николай 
61 год
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

StVolZen
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$45
4 дня
Все сделано профессионально и в срок!
Оплата получена в полном объеме.

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StVolZen
45 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад