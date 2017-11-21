Сделать Личный кабинет на Джумла-сайте

В личном кабинете:

- отображается колличество купленных ссылок (для Акцепторов) или проданных (для Доноров)

- отображается баланс (с уточнением всех дебетов/кредитов по кнопке/надписи "Подробнее")

- виден кэш-бэк (с возможностью перевода суммы на основной счет)

- доступен простой текстовый запрос

- доступна заявка на покупку ссылок или на зачисление сайта(-ов) в базу доноров

- доступен запрос на смену пароля/почты/Skype/ICQ

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Все значения есть в БД сайта

В кабинете выводятся только те значения, что есть в базе сайта, даже если они нулевые или пустые (база будет переписываться/корректироваться внешней программой)

На указанную почту ВСЕ запросы/заявки отправляются/дублируются в виде .CSV-файла !!!

Дизайн кабинета отдельно не делается, просто делать в стиле сайта (красно-бело-черный).

ТЗ прикреплено

Ваши цены/сроки/предложения?