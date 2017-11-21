html формуляр. описание в приложении
Сделать Личный кабинет на Джумла-сайте
В личном кабинете:
- отображается колличество купленных ссылок (для Акцепторов) или проданных (для Доноров)
- отображается баланс (с уточнением всех дебетов/кредитов по кнопке/надписи "Подробнее")
- виден кэш-бэк (с возможностью перевода суммы на основной счет)
- доступен простой текстовый запрос
- доступна заявка на покупку ссылок или на зачисление сайта(-ов) в базу доноров
- доступен запрос на смену пароля/почты/Skype/ICQ
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Все значения есть в БД сайта
В кабинете выводятся только те значения, что есть в базе сайта, даже если они нулевые или пустые (база будет переписываться/корректироваться внешней программой)
На указанную почту ВСЕ запросы/заявки отправляются/дублируются в виде .CSV-файла !!!
Дизайн кабинета отдельно не делается, просто делать в стиле сайта (красно-бело-черный).
ТЗ прикреплено
Ваши цены/сроки/предложения?
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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