Разработка сайта на Yii2 или Laravel

Требуется разработать HR-сайт.

Верстка готова.

Подробное техническое задание и часть макетов для ознакомления во вложении.

Сроки ~до НГ.

Работа через БС.

Сайт по подбору персонала. На сайте две категории пользователей:

1. Работодатели. Регистрируются на сайте, пополняют счет и размещают вакансии

2. Соискатели добавляют свои резюме, откликаются на вакансии, ведут переписку с Работодателями

Вакансии и соискатели распределяются на сайте в каталоге по видам работ.