html формуляр. описание в приложении
Разработка сайта на Yii2 или Laravel
Требуется разработать HR-сайт.
Верстка готова.
Подробное техническое задание и часть макетов для ознакомления во вложении.
Сроки ~до НГ.
Работа через БС.
Сайт по подбору персонала. На сайте две категории пользователей:
1. Работодатели. Регистрируются на сайте, пополняют счет и размещают вакансии
2. Соискатели добавляют свои резюме, откликаются на вакансии, ведут переписку с Работодателями
Вакансии и соискатели распределяются на сайте в каталоге по видам работ.
Заявки фрилансеров
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