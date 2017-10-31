Разработка сайта на Yii2 или Laravel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок260 просмотров

Требуется разработать HR-сайт.

Верстка готова.

Подробное техническое задание и часть макетов для ознакомления во вложении.

Сроки ~до НГ.

Работа через БС.

Сайт по подбору персонала. На сайте две категории пользователей:

1. Работодатели. Регистрируются на сайте, пополняют счет и размещают вакансии      

2. Соискатели добавляют свои резюме, откликаются на вакансии, ведут переписку с Работодателями

Вакансии и соискатели распределяются на сайте в каталоге по видам работ.

LaravelYii
8 лет назад
capable
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров