Перевести плагин Reviewer WP на русский и немного доработать

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки141 просмотр

Обзор плагина Reviewer в работе:

https://www.youtube.com/watch?v=vAIVRZciOEY

Нужно перевести его на русский и немного допилить функционал, добавив возможность добавления к каждой статье комментариев виде отзывов с дополнительными полями преимущества и недостатки как тут - http://prntscr.com/h489n2

Пишите, ваши предложения по ценам и срокам.

WordPress
8 лет назад
ramiras777
Кирилл 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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