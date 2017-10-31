Перевести плагин Reviewer WP на русский и немного доработать

Обзор плагина Reviewer в работе:

https://www.youtube.com/watch?v=vAIVRZciOEY

Нужно перевести его на русский и немного допилить функционал, добавив возможность добавления к каждой статье комментариев виде отзывов с дополнительными полями преимущества и недостатки как тут - http://prntscr.com/h489n2

Пишите, ваши предложения по ценам и срокам.