Автоплей видео на сайте

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Завершен4 заявки142 просмотра

Добрый день

сейчас на Сайте на главной расположено видео размером до 100мб. Оно тормозит загрузку главной. Нужно сделать автоплей но с ютуба

сроки - до недели

оплата - договорная

Бонус - ЖИРНЫЙ ОТЗЫВ

8 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

wolfswaip
Алексей 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$4
2 дня
Отлично справился с задание. Респект и уважуха!
Отлично!

Заявки фрилансеров

wolfswaip
Алексей 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад