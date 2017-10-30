Сайт агентству аэродизайна.

Как всегда горит а денег мало:) Необходимо сделать сайт на WordPress для агенства "Красный Шар". Как такового техзадания нет.

Как видим его мы:

1. Два меню (верхнее и левое в столбик)

2. Связка с соцсетями и ютубом

3. обратная связь.

4. онлайн консультант ( правда не знаю как описать...)

5. Форум

6. Магазин

7. Несколько видов сортировок товаров (адрес сайта где это уже реализованно вышлю по запросу)

8. ну и естественно основные метрики

9. сайт далее будет продвигатся... поэтому просим будущего исполнителя это учесть и сделать так чтобы потом не переделывать для оптимизации....

Пожалуйста не пинайте за каламбур.....

Сумму вознаграждения за качественную работу просим называть Вас:)