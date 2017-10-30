Нужно создание сайта по продаже цветов на одной странице с красочным оформлением, контактами Создание сайта с нуля, домен, хостинг + опыт в продвижении сайта Предлагайте вашу цену за которую вы сделаете это.
Сайт агентству аэродизайна.
Как всегда горит а денег мало:) Необходимо сделать сайт на WordPress для агенства "Красный Шар". Как такового техзадания нет.
Как видим его мы:
1. Два меню (верхнее и левое в столбик)
2. Связка с соцсетями и ютубом
3. обратная связь.
4. онлайн консультант ( правда не знаю как описать...)
5. Форум
6. Магазин
7. Несколько видов сортировок товаров (адрес сайта где это уже реализованно вышлю по запросу)
8. ну и естественно основные метрики
9. сайт далее будет продвигатся... поэтому просим будущего исполнителя это учесть и сделать так чтобы потом не переделывать для оптимизации....
Пожалуйста не пинайте за каламбур.....
Сумму вознаграждения за качественную работу просим называть Вас:)
Заявки фрилансеров
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