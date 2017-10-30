Нужен виджет

Необходимо сделать виджет для amoCRM, который будет с определенного этапа на Всей воронке процентно равномерно распределять заявки между менеджерами (обязательно нужен выбор воронки где распределяется и сотрудников ответственных за данные воронки).

Интересует цена и сроки реализации.