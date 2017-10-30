Нужен виджет

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка128 просмотров

Необходимо сделать виджет для amoCRM, который будет с определенного этапа на Всей воронке процентно равномерно распределять заявки между менеджерами (обязательно нужен выбор воронки где распределяется и сотрудников ответственных за данные воронки). 

Интересует цена и сроки реализации.

AmoCRM
8 лет назад
petechka_orlov87
Орлов 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров