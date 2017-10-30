Нужна помощь для корректной настройки GTM на сайте WP, в связке FB Pixel. Необходимо настроить цели и проконсультировать по настройке GTM. Желательно связь в скайпе для оперативного общения и ответов на вопросы. Оплата ...
Доработать скрипт для отправки почты
При отправке почты тестер выдает две ошибки, которые нужно исправить
-1.105 MIME_HTML_ONLY Message only has text/html MIME parts
Вам нужно добавить текстовую версию письма (text/plain)
-1.105 SUBJ_ILLEGAL_CHARS Subject: has too many raw illegal characters
Заявки фрилансеров
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