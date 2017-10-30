Доработать скрипт для отправки почты

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Закрыт2 заявки168 просмотров

При отправке почты тестер выдает две ошибки, которые нужно исправить 

-1.105 MIME_HTML_ONLY Message only has text/html MIME parts 

Вам нужно добавить текстовую версию письма (text/plain) 

-1.105 SUBJ_ILLEGAL_CHARS Subject: has too many raw illegal characters

HTML
8 лет назад
univer911
Елена 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров