Автоматический обмен криптовалют

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок125 просмотров

Нужен разработчик для сервиса автоматическогообмена криптовалют. 

Хорошими примерами являются: 

ww-pay.com 

a1change.com 

netex24.net 

Обмен должен быть полностью автоматизирован, присутствиеоператоров необходимо лишь для решения "проблемных" обменов.  

Сколько будет стоить Ваша разработка такого проекта "подключ"? 

8 лет назад
petechka_orlov87
Орлов 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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