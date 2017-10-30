Доработка системы Веб-сервис на Yii2, либо на альтернативном framework

Доброго времени суток!

Имеется:

- собственная платформа для оптимизации такси и грузоперевозок (веб-сервис на Yii2, либо на альтернативном framework)

- АСУ + приложения водителя и клиента

На текущий момент, есть проект связанный с грузоперевозками, по которому требуется :

Бэкенд

- Доработка системы

- Доработка API для работы с приложением водителя

ТЗ, будет предоставлено конечному исполнителю в ЛС или при связи через мессенджеры, skype.

По системе имеется документация для ознакомления.

Чтобы исключить вопросы, по знаниям, потребуется :

PHP 5.6+ (уровень работы с ООП) - уровень выше среднего

PHP framework Yii 2.0

Работа с MySQL / SQL команды, построение БД

Gulp, git, bower, composer

RESTful стандарт

Над проектом работают

- Проектный менеджер

- Бизнес аналитик

- Разработчик мобильного приложения

- Тимлид в качестве консультанта, для быстрого ознакомления с системой