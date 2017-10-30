В продолжение https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/chrome-extension-867162/ нужно доработать некоторый функционал для обхода страниц не мануально
Доработка системы Веб-сервис на Yii2, либо на альтернативном framework
Доброго времени суток!
Имеется:
- собственная платформа для оптимизации такси и грузоперевозок (веб-сервис на Yii2, либо на альтернативном framework)
- АСУ + приложения водителя и клиента
На текущий момент, есть проект связанный с грузоперевозками, по которому требуется :
Бэкенд
- Доработка системы
- Доработка API для работы с приложением водителя
ТЗ, будет предоставлено конечному исполнителю в ЛС или при связи через мессенджеры, skype.
По системе имеется документация для ознакомления.
Чтобы исключить вопросы, по знаниям, потребуется :
PHP 5.6+ (уровень работы с ООП) - уровень выше среднего
PHP framework Yii 2.0
Работа с MySQL / SQL команды, построение БД
Gulp, git, bower, composer
RESTful стандарт
Над проектом работают
- Проектный менеджер
- Бизнес аналитик
- Разработчик мобильного приложения
- Тимлид в качестве консультанта, для быстрого ознакомления с системой
Заявки фрилансеров
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