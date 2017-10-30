Доработка системы Веб-сервис на Yii2, либо на альтернативном framework

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок220 просмотров

Доброго времени суток!

Имеется:

- собственная платформа для оптимизации такси и грузоперевозок (веб-сервис на Yii2, либо на альтернативном framework)

- АСУ + приложения водителя и клиента

На текущий момент, есть проект связанный с грузоперевозками, по которому требуется :

Бэкенд

- Доработка системы

- Доработка API для работы с приложением водителя

ТЗ, будет предоставлено конечному исполнителю в ЛС или при связи через мессенджеры, skype.

По системе имеется документация для ознакомления.

Чтобы исключить вопросы, по знаниям, потребуется :

PHP 5.6+ (уровень работы с ООП) - уровень выше среднего

PHP framework Yii 2.0

Работа с MySQL / SQL команды, построение БД

Gulp, git, bower, composer

RESTful стандарт

Над проектом работают

- Проектный менеджер

- Бизнес аналитик

- Разработчик мобильного приложения

- Тимлид в качестве консультанта, для быстрого ознакомления с системой

GitMySQLPHPSQLYiiGulp
7 лет назад
EthicsWeb
Вадим 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Chrome extension

    В продолжение https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/chrome-extension-867162/ нужно доработать некоторый функционал для обхода страниц не мануально

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать скрипт с веб-мордой для наполнения сайта

    Задача: разработать серверный скрипт с веб-мордой для автоматического наполнения чужого сайта товарами из выбираемого через браузер CSV Описание.   Исходные данные, которые загружаются как переменные:   -поля ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Работа с сайтом

    Важно: необходимо быть на связи в Москве. Периодическое обновление сайта компании. Доработка сайта, внесение информации на страницы сайта. Работа техническая. Всю информацию для сайта предоставляем мы. Первоначально необходимо заполнить 5 новых ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсер crm.lotinfo.ru

    $30

    Требуется написать скрипт, который бы выбирал всех сотрудников из crm.lotinfo.ru в xml файл, обновлялся раз в сутки. Сотрудников около 50, постоянно добавляются и удаляются. \ -------------- Получение списков всех сотрудников агентства ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Парсинг сайтов (разработка на .Net)

    Выгружать новости с сайтов cryptocoinsnews.com и cointelegraph.com. Задача выгрузить все имеющиеся новости с этих сайтов, затем с некоторой периодичностью проверять появление новой информации и тоже ее выгружать. Загруженные данные мы должны ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется программист хорошо знающий PHP, JS, Opencart 2

    Задача №1 Требуется исправить сортировку цифр в модуле фильтра по параметрами  brainy-filter  Задача №2 проверить работу слайдеров в модуле фильтра по параметрами  brainy-filter, т.к сейчас сортирует не верно demo3.remar.by/matrasi/ , возможно причина пропадет когда ...

    JavaScriptOpencartPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Несколько актуальных задач по сайтам на битриксе

    Добрый день! Есть несколько актуальных задач для сайтов на битриксе. Задачи доступны по ссылке https://drive.google.com/file/d/0B-2lsOj1G7lJUDF5LWlkd2ZKaXM/view?usp=sharing Возможно выполнение только части задач, рассмотрю ваши предложения по всем задачам в целом или по отдельности.  Интересует примерный ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад