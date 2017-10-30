Правки темы на Wordpress

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Закрыт2 заявки124 просмотра

Нужно внести небольшие правки популярной темы Root на ВП. Работы на 1-2 часа.  Заявки а ля "100 долларов за 3 дня" не рассматриваются.

WordPress
8 лет назад
IgorekSEO
Игорь 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров