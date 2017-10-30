Доработать парсер PHP Дмитрий Бутейко

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки155 просмотров

Доработать парсер программиста Дмитрий Бутейко https://www.telderi.ru/ru/

Нужно доработать несколько полей при распарсивании. Задача простая для тех, кто сталкивался simple_html_dom.php

Код понятный, см. скрин кусок кода.

PHP
8 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров