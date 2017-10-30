Нужен человек у которого работает WinHTTrack

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка149 просмотров

Нужен человек у которого работает WinHTTrack. У меня на компе перестал запускаться

Нужно его запустить ( или аналогичную программу)

Затем удалить лишний код в полученных страницах( счетчики и т.п.)

Результат отдать мне

8 лет назад
denis7778
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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